В разведке Украины рассказали о состоянии Буданова Представитель ГУР Минобороны Украины Юсов: у Буданова прекрасное здоровье и хороший аппетит

Фото: president.gov.ua

Кирилл Буданов

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что руководитель ведомства Кирилл Буданов «в прекрасном здоровье». В эфире телемарафона на украинских ТВ он подтвердил, что у военачальника «прекрасный аппетит» и он уже «весь в работе».

Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит, — заявил Юсов.

По его словам, он лично общался с Будановым. Юсов отметил, что глава ГУР «полон планов» и у него «мало свободного времени», поскольку он решает «огромное количество задач».

Ранее сообщалось, что глава украинской военной разведки был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства. По сведениям источника РИА Новости, ракета попала в соседний с Будановым кабинет. Отмечалось, что глава разведки находился в тяжелом состоянии.

По данным агентства, Буданова затем вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию.

5 июня гибель Буданова опровергли в Центре противодействия дезинформации Украины. В СМИ высказывали предположения, что глава ГУР был убит в результате ракетного удара.

Позже Юсов отметил, что за последние полтора года было совершено более 10 попыток покушения на Буданова.