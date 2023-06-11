«Публичного ответа не существует»: на Украине объяснили пропажу Буданова Представитель разведки Украины заявил о более чем 10 попытках покушения на Буданова

Фото: Министерство обороны Украины

Кирилл Буданов

За последние полтора года было совершено более 10 попыток покушения на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, рассказал представитель ведомства Андрей Юсов изданию «Украинская правда». При этом Юсов не стал комментировать слухи о возможной гибели Буданова в связи с его исчезновением из публичного поля и уклонился от ответа на вопрос о ракетных ударах ВС РФ по штабу военной разведки.

Вы задаете вопросы, на которые правильного публичного ответа не существует. Но я могу точно сказать, что ГУР продолжает свою эффективную работу. Все подразделения, все, что касается информационной работы, сбора данных и многих других направлений (как публичных, так и непубличных) ни на час не прекращали свою эффективную работу, — сказал представитель ГУР.

По словам Юсова, Буданов неоднократно лично принимал участие в операциях ВСУ. Представитель ГУР пояснил, что глава разведки находится «на земле» и знает, что происходит в зоне конфликта.

Думаю, что ГУР от этого только в выигрыше, поскольку командир находится непосредственно «на земле», знает и видит, что происходит, это позволяет принимать более ответственные и нужные решения, — добавил он.

5 июня гибель Буданова опровергли в «Центре противодействия дезинформации» Украины. В СМИ высказывали предположения, что глава ГУР был убит в результате ракетного удара.