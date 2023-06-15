Буданов получил ранение после удара по зданию украинской разведки РИА Новости: Буданов получил ранение после удара по зданию украинской разведки

Фото: МО Украины

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской разведке. По его сведениям, ракета попала в соседний с Будановым кабинет. Отмечается, что глава разведки находится в тяжелом состоянии.

По данным агентства, Буданова затем вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию. Данные об этом перелете удалось обнаружить на сервисе Flightradar. Сейчас Буданов находится в госпитале в Берлине.

5 июня гибель Буданова опровергли в «Центре противодействия дезинформации» Украины. В СМИ высказывали предположения, что глава ГУР был убит в результате ракетного удара.

Позже представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что за последние полтора года было совершено более 10 попыток покушения на Буданова. При этом Юсов не стал комментировать слухи о возможной гибели Буданова в связи с его исчезновением из публичного поля и уклонился от ответа на вопрос о ракетных ударах ВС РФ по штабу военной разведки.