Кива: глава ГУР Украины Буданов умер, не приходя в сознание

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов

Председатель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов скончался, не приходят в сознание, сообщает экс-депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале. По его словам, информация о смерти главного украинского разведчика поступила из посольства Украины в Германии.

Буданов умер, не приходя в сознание, — информация поступила из посольства Украины в Германии. Сообщил источник в ОП, — написал Кива.

Он предположил, что киевские власти будут скрывать гибель главы ГУР настолько долго, насколько это возможно.

Украинские СМИ информацию о возможной смерти Буданова не комментировали.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Буданов в этот день присутствовал на заседании военного кабинета. При этом доказательств в качестве видео или фотографий глава украинского государства не представил.

Некоторое время назад появилась информация о том, что глава украинской военной разведки был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства. По сведениям источника РИА Новости, ракета попала в соседний с Будановым кабинет. Отмечалось, что глава разведки находился в тяжелом состоянии.

5 июня гибель Буданова опровергли в Центре противодействия дезинформации Украины. В СМИ высказывали предположения, что глава ГУР был убит в результате ракетного удара.