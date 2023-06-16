Зеленский рассказал, где был Буданов в пятницу и что он делал Зеленский: Буданов в пятницу принял участие в заседании военного кабинета

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в пятницу, 16 июня, присутствовал на заседании военного кабинета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский. При этом подтверждающих его слова видео и фотографий глава государства не представил.

Было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов, — сказал Зеленский.

Ранее в этот же день представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что руководитель ведомства Кирилл Буданов «в прекрасном здоровье». В эфире телемарафона на украинском ТВ он подтвердил, что у военачальника «прекрасный аппетит» и он уже «весь в работе».

Некоторое время назад появилась информация о том, что глава украинской военной разведки был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства. По сведениям источника РИА Новости, ракета попала в соседний с Будановым кабинет. Отмечалось, что глава разведки находился в тяжелом состоянии.

5 июня гибель Буданова опровергли в Центре противодействия дезинформации Украины. В СМИ высказывали предположения, что глава ГУР был убит в результате ракетного удара.