В Британии не нашли доказательств того, что Буданов жив Газета Telegraph не смогла подтвердить данные о том, что Буданов жив

Фото: president.gov.ua

Кирилл Буданов

Газета The Daily Telegraph сообщила, что не располагает подтвержденными данными о том, что председатель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов жив и здоров. Британское издание отметило, что помощники Буданова в комментарии для The Daily Telegraph выступили с опровержением информации о его тяжелом ранении, заявив, что глава украинской разведки пребывает в полном здравии.

Однако The Daily Telegraph утверждает, что украинская сторона не предоставила свежие фотографии Буданова в качестве доказательства своих утверждений.

Вечером 17 июня экс-депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на источники сообщил, что Буданов скончался, не приходя в сознание.

15 июня РИА Новости сообщало, что глава украинской военной разведки был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства. По сведениям агентства, ракета попала в соседний с Будановым кабинет. Отмечалось, что глава разведки находился в тяжелом состоянии.

По данным агентства, раненого Буданова затем вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию.

Власти Германии 16 июня опровергли данные, что главу разведки Украины поместили в госпиталь Бундесвера.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Буданов в этот день присутствовал на заседании военного кабинета. При этом доказательств в качестве видео или фотографий глава украинского государства не представил.