Нарышкин: Киев продолжает работу по созданию грязной ядерной бомбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Украинское военное командование может продолжать проводить работы по созданию грязной бомбы, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле были отвезены два неизвестных контейнера. Он утверждает, что там находится облученное топливо с Ровенской АЭС.

Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории, — говорится в сообщении пресс-службы СВР.

Глава СВР подчеркнул, что украинская сторона не уведомила Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) о своих действиях. Он отметил, что топливо было отправлено на переработку. Нарышкин предупредил, что применение грязной бомбы принесет тяжелые последствия для жизни и экосистемы всей Восточной Европы.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в ходе расследования диверсии по подрыву самолетов дальней авиации на аэродроме под Иваново, которая готовилась военной разведкой Украины в мае 2023 года, стало известно о планах ГУР совершить в России теракт с использованием «грязной» бомбы.