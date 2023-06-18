«Укрывается от Зеленского»: военэксперт объяснил «исчезновение» Залужного Военный эксперт Матвийчук: Залужный прячется от Зеленского за границей

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может находиться за границей по двум причинам: либо он проходит курс реабилитации после ранения, либо прячется от президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключил, что между Зеленским и Залужным могут быть политические противоречия, поэтому главком ВСУ нашел укрытие за рубежом.

Была информация, что он тяжело ранен. Украинские паблики это подтверждали. Я думаю, что если Залужный находится за границей, то проходит восстановление. Однако, возможно, на Украине есть политические противоречия между Залужным и Зеленским. И Залужный просто нашел себе укрытие, чтобы спрятаться от Зеленского, — считает Матвийчук.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что Залужный может находиться за границей. Об этом российский лидер заявил в ходе общения с военкорами, фрагмент беседы опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В мае источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что Залужный получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника aгентства, главнокомандующему ВСУ сделали трепанацию черепа, его состояние осложнено наличием сахарного диабета второго типа.