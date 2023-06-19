Политолог оценил вероятность окончания украинского конфликта Политолог Леви: украинский конфликт закончится только при экономической выгоде мира для США

Фото: МО Украины

Украинский конфликт сможет завершиться только тогда, когда мир станет экономически выгодными для американских элит и Запада, считает политолог Дмитрий Леви. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что решение в сторону переговоров будет принято, когда США захотят восстанавливать торговлю с Россией, а инвестиции на развитие Украины окажутся выгоднее, чем поставки вооружения.

Элиты должны захотеть снова начать торговать с Россией и Украиной, развивать отношения, зарабатывать на зерне и углеводородах. Когда придет это понимание, тогда мы снова сможем говорить о том, что мир выгоднее, — отметил Леви.

По словам политолога, навряд ли какое-то единичное событие может изменить отношение Запада к украинскому конфликту. Политолог подчеркнул, что такой вариант возможен только в том случае, если событие станет огромным потрясением для экономики. В остальных же ситуациях необходимо следить за тем, как к конфликту на Украине относятся США, заключил Леви.

Политолог ране назвал переосмысление США целесообразности своего участия в украинском конфликте единственной вероятной причиной для приостановки поставок оружия ВСУ. По его словам, теоретически Запад может надавать на Вашингтон для прекращения боевых действий.