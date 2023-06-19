Политолог назвал вероятное условие прекращения поставок оружия ВСУ Политолог Леви: США прекратят поставлять оружие ВСУ при переосмыслении своего участия в конфликте

Фото: Staff Sgt. Daniel Yeadon/Keystone Press Agency/Global Look Press

США будут готовы прекратить поставки оружия ВСУ только в случае переосмысления целесообразности своего участия в украинском конфликте, считает политолог Дмитрий Леви. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что теоретически Запад может надавить на Вашингтон для прекращения боевых действий.

Гипотетически возможна ситуация, при которой страны Европы надавят на США и государство примет решение об окончании конфликта, вынудит Украину сесть за стол переговоров, страну разделят по линии соприкосновения войск. Но пока говорить об этом не приходится, — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, экономика США способна выдержать длительные поставки вооружения другой стране. На сегодняшний день конфликт может длиться очень долго, отмечает Леви. По его мнению, оружие будет поставляться до тех пор, пока «есть люди, готовые брать его в руки». В дальнейшем можно допустить передачу вооружения партизанам.

Обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур ранее заявил, что российские военные успешно ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии. По его мнению, так была уничтожена часть современного западного оружия.