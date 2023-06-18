В США оценили разгром Россией колонн ВСУ с западным оружием WSJ: ВС России использовали преимущество в небе для разгрома колонн ВСУ с оружием Запада

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур заявил, что российские военные успешно ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии. По его мнению, так была уничтожена часть современного западного оружия и остановлены атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного оружия, находящегося на вооружении Украины, — подчеркивается в публикации.

Люксмур считает, что украинские военные были вынуждены приостановить наступление, поскольку результаты первых атак на позиции ВС РФ оказались неоднозначными.

Ранее начальник разведцентра Эстонских сил обороны полковник Марго Гробсерг заявил, что ВСУ не будут продолжать контрнаступление на следующей неделе. По его словам, вместо этого украинские военные станут искать слабые места в обороне ВС РФ. По его мнению, ВСУ уже потеряли около 10% той техники, что была поставлена Киеву Западом.