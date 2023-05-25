Глава ГУР Украины рассказал о тяжелом ранении в Донбассе Глава ГУР Украины заявил, что был ранен осколком мины под сердце в Донбассе

Фото: Министерство обороны Украины

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов рассказал о своих трех ранениях. В интервью украинскому журналу «Новое время» он заявил, что самое тяжелое ранение он получил в Донбассе при детонации противопехотной мины, когда один из осколков угодил ему прямо под сердце.

Его (осколок. — NEWS.ru) нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный, — сказал он.

Буданов добавил, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что главком ВСУ в начале мая получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника агентства, Залужному сделали трепанацию черепа, его жизни ничто не угрожает, но он уже не сможет вернуться к командованию армией Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ранение или даже гибель Залужного стали бы приятным известием, если бы эта информация подтвердилась. Депутат не исключил, что слухи о тяжелом состоянии главкома ВСУ тиражируют в СМИ, чтобы отвести внимание от планируемого контрнаступления Украины.