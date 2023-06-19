«Более свои, чем гости ПМЭФ»: в ГД хотят обменяться с Киевом диссидентами Депутат ГД Кузнецов предложил обменять осужденных за поддержку ВСУ на сторонников СВО с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Кузнецов

В Госдуме предложили обменивать осужденных за противодействие СВО на содержащихся в украинских тюрьмах пророссийских граждан. О соответствующем обращении в ФСБ рассказал в своем Telegram-канале член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов. Он называет эту процедуру «обменом гражданскими пленными».

Надо освобождать пророссийских граждан Украины, находящихся в заключении за помощь Русской армии, сотрудничество с Россией или другую деятельную поддержку нашей страны. Таких тысячи. Дети, старики, мужчины, женщины. Многие подверглись унижениям, пыткам, побоям, разграблению собственности, голоду и холоду в тюрьмах. Мне они более «свои», чем некоторые гости ПМЭФ или российские граждане из Верхнего Ларса, — написал Кузнецов.

Депутат отметил, что он месяц назад говорил о своей инициативе президенту Владимир Путину. Парламентарий добавил, что к обмену гражданскими пленными готова и украинская сторона.

В интервью изданию «Украина.ру» Кузнецов заявил, что в украинских СИЗО и тюрьмах содержится до 10 тысяч человек, которые проходят по разным статьям, но в целом «обвиняются в симпатии к России, в сотрудничестве с Россией, в поддержке политики России, в помощи армии России».

Ранее правозащитница и журналистка Ева Меркачева сообщала, что руководство различных следственных изоляторов подтверждало членам ОНК факт наличия в их учреждениях пленных украинцев. Но при этом членов ОНК не пропускали к ним, заявляя, что участники комиссии не имеют права наблюдать за их содержанием, поскольку пленные не являются административно задержанными, подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными по уголовным делам.