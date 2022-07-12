Статус определится по окончании СВО: где и как содержат пленных украинцев Тех из них, кого вывозят в Россию, может ждать военный трибунал

Фото: Министерство обороны РФ

Недавно Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о содержании сдавшихся в российский плен бойцов украинского полка «Азов» в СИЗО «Лефортово». Данные о том, что в следственных изоляторах РФ находятся украинские военнопленные, регулярно появляются с начала военной спецоперации. На каких правовых основаниях для этого могут использоваться изоляторы ФСИН, пока остается неясным, как и статус, который отводят пленным в России. Подробности — в материале NEWS.ru.

Под раскрутку

В конце мая «Коммерсант» опубликовал материал о том, что во многих следственных изоляторах наблюдается «перелимит»: арестантов больше, чем положено по санитарным нормам. Это давняя проблема ФСИН, в последние годы она была во многом решена, но теперь вернулась. Содержание там солдат и офицеров ВСУ обсуждалось как одна из причин этой ситуации. В июне региональный портал Ростова-на-Дону 161.ru опубликовал подробный репортаж о военнопленных в местном СИЗО.

С фактом содержания в учреждениях ФСИН военнопленных сталкиваются адвокаты.

У меня доверитель сидит в Белгородской области, рассказывает, под украинцев там отвели целую колонию, — сообщил NEWS.ru один из московских адвокатов.

Содержание в российских исправительных учреждениях украинских военных подтвердил 28 июня глава СК Александр Бастрыкин. В конце июня на Международном молодёжном юридическом форуме он заявил, что следователи его ведомства работают с двумя тысячами украинских военнослужащих, находящихся в ИВС и СИЗО. Правда, из слов Бастрыкина можно сделать вывод, что речь идёт в основном про изоляторы в Донбассе, он добавил что в ЛНР и ДНР с пленными работают около 300 следователей — сотрудников российского Следственного комитета.

В общественном проекте Gulagu.net NEWS.ru рассказали, что основная масса военнопленных остаётся на территории ЛНР и ДНР. Но некоторых везут в Россию и помещают в СИЗО и колонии в основном в приграничных областях — Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской и Смоленской. Но есть информация и о том, что задействована часть корпусов московских и подмосковных учреждений ФСИН. Как полагает основатель проекта Владимир Осечкин, в Россию перевозят тех захваченных в плен украинцев, кому грозит военный трибунал.

Он утверждает, что Gulagu.net имеет инсайдерскую информацию о содержании пленных от нескольких сотрудников ФСИН.

Все передвижения военнопленных на допросы проводят бойцы спецназа ФСИН, собранные из разных регионов России, — в чёрной униформе и масках. Спецназовцам дана команда действовать максимально жёстко: конвоирование сопровождается и загибами рук, и окриками... Личный состав СИЗО выполняет роль ключников — простыни собирают, еду раздают, — рассказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правовой вакуум

108-я статья Уголовно-процессуального кодекса РФ предполагает, что помещение в СИЗО возможно только по решению суда. Какие суды заключали под стражу украинцев — неизвестно. Если глава СКР говорит о двух тысячах военных соседнего государства — фигурантах уголовных дел, то по российскому законодательству все подозреваемые и обвиняемые имеют право на защитника. Как полагают адвокаты, с этим у пленных могут возникнуть проблемы.

Пожелавший сохранить анонимность представитель правозащитной организации, много лет занимающейся тяжбами о нарушениях прав граждан силовыми структурами, сообщил, что практика показала — адвокаты не могут попасть к пленным, которые сегодня находятся в России.

Адвокат Дмитрий Захватов рассказал NEWS.ru, что много обращений поступает и от граждан Украины, которые не участвовали в боевых действиях. Они просят разыскать их родственников, возможно, оказавшихся в российских СИЗО. Адвокат рассказывает об одном таком случае.

Молодой человек с супругой и детьми в марте пытался эвакуироваться из Херсона, поехали в Крым через погранпереход в Армянске. Мужчину там задержали, супруге приказали проследовать далее. Удалось установить, что он примерно находится в СИЗО Симферополя. Родственников к нему не пускают, я пока попасть не пробовал, — рассказывает Захватов.

Обоснование содержания в СИЗО его клиента предоставило УФСБ по Крыму и Севастополю. Мужчина, по данным спецслужбы, оказал «противодействие проведению специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины». Теперь его статус, согласно сообщению, «будет определяться после окончания специальной военной операции».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Содержание в России украинских военнопленных подтвердил NEWS.ru и член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин. Он сообщил, что знает об этом от коллег из ряда регионов.

У них военнопленные появились. У членов ОНК к ним пока нет доступа. Почему так происходит, мне непонятно. У наблюдательных комиссий есть право проверять места принудительного содержания независимо от того, кто там содержится, — сказал Каляпин.

По словам журналистки и члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы, а также президентского Совета по развитию гражданского общества правам человека (СПЧ) Евы Меркачёвой, ранее у правозащитников появилась информация, что руководителей украинских воинских подразделений якобы содержат в СИЗО «Лефортово». Но проверить эту информацию пока нет возможности.

Мои коллеги [по ОНК], посещавшие «Лефортово», там их не нашли. Я не исключаю, что под них выделили отдельное крыло, куда не пускают, — предположила Меркачёва.

Она рассказала NEWS.ru, что руководство различных следственных изоляторов подтверждало членам ОНК, что у них находятся пленные украинцы. Но не пропускало к ним, заявляя, что участники комиссии якобы не имеют права наблюдать за их содержанием, так как пленные не являются административно задержанными, подозреваемыми, обвиняемыми или осуждёнными по уголовным делам. Наблюдение за пленными в законодательстве об ОНК не прописано. Меркачева считает такое толкование закона некорректным: по её мнению, наблюдательные комиссии должны инспектировать любые места принудительного содержания.

Сложно сказать, на основании какого законодательства их содержат в СИЗО. Насколько я понимаю, СИЗО используется просто как система закрытых помещений, где всё оборудовано, чтобы они были под охраной и видеонаблюдением, — предполагает она.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

По словам журналистки и основателя благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь Сидящая» Ольги Романовой, в России в местах принудительного содержания находятся не только украинские военные, но и гражданские лица, по каким-то причинам задержанные представителями России, ДНР или ЛНР. Романова предполагает, что гражданских могли использовать для обменов с Украиной, но это не практикуется. По её информации, есть случаи, когда задержанным украинцам предлагают освобождение в обмен на сотрудничество и принятие гражданства РФ.

Адвокат Ирина Бирюкова пыталась в СИЗО в Курске попасть к 25-летней учительнице из Черниговской области Виктории Андруше, которую задержали по подозрению в передаче информации украинским военным о передвижениях российских войск. Но, как сообщила Бирюкова, её к девушке не пустили.

Так и сказали, что среди обвиняемых и подозреваемых она не значится. Но она была на тот момент в СИЗО, как я поняла по реакции всех, с кем я разговаривала, включая начальника СИЗО, — сказала NEWS.ru адвокат .

Самая «сложная» конвенция

Содержание военнопленных определяется Женевской конвенцией, принятой в 1949 году. В ней зафиксировано, что данной категории лиц должны быть обеспечены условия не хуже, чем имеют военнослужащие армии страны, захватившей пленных. Они не должны подвергаться насилию, имеют право на уважительное отношение, достаточное питание, доступ к медицинской помощи и душу. Имеют право покупать продукты в специально созданных продовольственных ларьках. В соответствии с документом военнопленных следует содержать в специально созданных лагерях, условия в которых должны быть существенно лучше, чем в тюремных камерах.

Игорь Каляпин отметил, что Женевская конвенция — один из самых сложных для исполнения международных документов о правах человека. Конвенцию постоянно нарушали самые разные страны, ее подписавшие.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

На этой неделе российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о многочисленных фактах пыток российских военнослужащих, попадающих в плен к Вооруженным силам Украины.

Несколько раз на уровне Минобороны были заявления о том, что Женевская конвенция будет соблюдаться. Но есть информация о содержании военнопленных в СИЗО, а также на территории воинских частей. О военнопленных были сообщения вплоть до Урала. С информацией об этих местах большие проблемы. Минобороны отчиталось о создании лагеря для военнопленных, но сколько там находится и все ли — неизвестно. Международный Красный Крест заявлял о том, что Россия поставляет списки военнопленных. Это очень хорошо, но в какой полноте — непонятно, — рассказывает Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» (организация, включённая властями РФ в реестр иностранных агентов).

NEWS.ru направил запрос в пресс-службу ФСИН с просьбой разъяснить правовой статус украинских граждан, оказавшихся в российских тюремных учреждениях в результате спецоперации.