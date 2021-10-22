Кто подставил Алека Болдуина: в убийстве оператора нашли много странностей

Голливудская звезда Алек Болдуин утром 22 октября выстрелил из пистолета, став причиной смерти человека на съёмочной площадке вестерна «Ржавчина» (Rust). Погибшей оказалась уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссёр фильма Джоэл Соуса получил тяжёлые повреждения ключицы. Оружие, из которого был совершён смертельный выстрел, должно было быть заряжено холостыми патронами. Пока точная причина смерти оператора и ранения режиссёра неизвестна: они были задеты либо пулей, либо её осколками. В настоящее время Болдуина уже допросили и отпустили, а в Сети появились первые фотографии актёра после убийства. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, могла ли трагедия оказаться чьей-то спланированной акцией или вышла по чистой случайности. Версий произошедшего оказалось неожиданно много.

Виноват ли Алек Болдуин в смерти женщины-оператора?

На фотографиях, сделанных сразу после гибели женщины-оператора, Болдуин разговаривает по телефону и, судя по всему, плачет. Актёр не даёт никаких комментариев журналистам. Известно, что он сам явился на допрос, после чего полиция его отпустила. Пока обвинение ему не предъявлено.

Sheriffâs office: Starâs prop firearmâ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI — Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021

Трагедия произошла во время репетиции очередной сцены «Ржавчины» в штате Нью-Мексико. Почему Болдуин стал стрелять, не сообщается. Предположительно, это было частью репетируемой сцены. Российский актёр Игорь Жижикин, снимавшийся в Голливуде в фильмах Стивена Спилберга, Клинта Иствуда, Квентина Тарантино и лично знакомый с Алеком Болдуином, не верит в виновность актёра.

Алека я знаю. Он самый нормальный, самый адекватный, самый интеллигентный. При чём тут он? Насколько я понимаю, ему просто дали оружие, где случайно оказались не холостые патроны. Ребята, которые занимаются оружием там, видно, что-то пробовали, не те патроны вставили. Что тут объяснять? Не было такого, что ли? Брэндон Ли так погиб. Бывает такое у людей, которые занимаются оружием. Как-то на автомате (перепутали патроны. — NEWS.ru) или же из-за ночных смен, — рассказал в беседе с NEWS.ru актёр Игорь Жижикин.

Артист отметил, что Болдуину ничего не грозит, если следствие установит отсутствие злого умысла в действиях голливудской звезды. Жижикин считает: отвечать перед законом должны люди, которые «подсунули патроны» Болдуину. При этом он не исключил, что убийство могло быть умышленным, и в таком случае Болдуину будет «светить наказание по полной программе».

Законы же везде одинаковые, у нас то же самое. Если на съёмочной площадке тебе подсунули оружие с реальными патронами, тебя не стали бы сажать, наверное. А за что сажать? Тебе дали на съёмках пистолет в руки — и всё. Ты что, должен проверять? Есть обученные люди, которые занимаются оружием. А в Голливуде вообще всё в тысячу раз жёстче. Там ты отстрелял, у тебя из рук забрали пистолет сразу. Ты его даже не можешь держать после съёмок, положить, — уточнил Жижикин.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос подтвердил, что именно Болдуин произвёл смертельный выстрел. Где актёр находится сейчас, неизвестно. За событиями в Нью-Мексико наблюдает весь мир, в том числе Международная гильдия кинематографистов. В Сети юзеры активно обсуждают произошедшее, вспоминая взбалмошный характер Болдуина и его неоднозначные поступки, в том числе аресты за мелкое хулиганство.

Сейчас съёмки «Ржавчины» приостановлены на неопределённое время. Создатели фильма в лице компании Rust Movies Production LLC уже прокомментировали случившееся.

Вся съёмочная группа совершенно потрясена сегодняшней трагедией. Мы приносим глубочайшие соболезнования семье и близким Галины. Все, кто занят на съёмках картины, смогут получить психологическую помощь специалиста, пока мы пытаемся пережить эти чудовищные события, — заявил представитель Rust Movies Production LLC.

Кинооператор Галина Хатчинс imdb.com

«Может, он был обдолбанный?»

Президент Гильдии каскадёров России Александр Иншаков рассказал NEWS.ru, что во время съёмок кино, сюжет которого предполагает использование оружия, за состоянием реквизита и безопасностью членов команды должны следить сотрудники пиротехнического цеха.

Болдуин мог не знать, что у него в руках пистолет с боевыми патронами, его актёру как раз могли подсунуть. Но я не понимаю, как могла произойти эта замена. Пиротехник в таких случаях всегда должен находиться рядом. Он смотрит за оружием, заряжает его и выдаёт актёру только непосредственно перед началом стрельбы. Я не знаю, как это могло произойти. Может быть, актёр был обдолбанный? Я так понимаю, всё случилось даже не в момент съёмок. Ты дурак? Ты идиот? Зачем ты берёшь оружие и начинаешь стрелять? Это же просто маразм! — заявил Иншаков.

Он отметил, что оружие на съёмочной площадке «не должно просто так стоять без присмотра» или «лежать где попало». У главы Гильдии каскадёров России есть вопросы как к организаторам съёмки, цеху, который готовит оружие, так и к самому Алеку Болдуину. По мнению Иншакова, то, что сделал актёр, — «за гранью разумного».

Он что, дурак? Схватил оружие и решил похулиганить с надеждой, что там холостые патроны? Зачем? У меня много вопросов к организаторам съёмки, к цеху, который готовит оружие, к каскадёрам, которые всегда находятся рядом во время съёмок. Ну и, конечно, к самому Алеку Болдуину, потому что, конечно, то, что он сделал, — за гранью разумного, — заявил Иншаков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто и зачем мог подставить Алека Болдуина?

NEWS.ru связался с председателем Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеславом Ванеевым и узнал, как могла произойти трагедия со стрельбой на съёмочной площадке. По словам эксперта, в России люди, которые отвечают за технику безопасности во время съёмок фильма, проходят очень серьёзное обучение, а также контролируются лицензионно-разрешительным отделом. Между тем в США, отметил Ванеев, есть «некоторая лёгкость в обращении с оружием».

Первый вариант причины трагедии — человеческий фактор. Кто-то мог пронести на съёмочную площадку боевые патроны, перепутав и зарядив их в игровое оружие. Второй вариант: возможно, это действительно некоторая подстава со стороны поклонников другой звезды, с которой Болдуин мог быть в ссоре. Вот и решили так отомстить актёру. Покушения на звёзд не такая уж редкость, не случайно они все ходят с охраной, — предположил эксперт.

По словам Ванеева, пока сложно судить, что конкретно произошло в Нью-Мексико, стоит дождаться результатов следствия. При этом эксперт заверил, что в российской киноиндустрии очень строго соблюдается техника безопасности на съёмочной площадке. Эксперт не исключил, что американские кинематографисты могли пожертвовать безопасностью людей и использовать настоящие боевые заряды ради создания эффектных кадров.

Безопасная имитация взрывов или попадания пули в человека — это очень сложная и дорогостоящая, технологически трудная задача. Куда проще зарядить боевой патрон и сразу получить нужный эффект, — заключил Ванеев.

Сюжет фильма «Ржавчина» основан на случайном убийстве

Съёмки вестерна «Ржавчина» с Алеком Болдуином проходят на ранчо Бонанза Крик вблизи города Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Сюжет фильма разворачивается вокруг двух братьев, которые вместе с дедом (Алек Болдуин), приговорённым к смерти, отправляются в бега. Герой Болдуина случайно убил фермера, за что и был приговорён к казни.

Для раненного актёром режиссёра Соусы это третий фильм в карьере после «Ночи взлома» и «Полицейского седана». А погибшая оператор Галина Хатчинс известна по картинам «Дорогуша» (2019) и «Шальная пуля» (2020). Хатчинс родилась на Украине и получила журналистское образование в Киевском университете. За время своей карьеры она успела посотрудничать с кинодокументалистами из Великобритании.

В США Хатчинс переехала в начале 2010-х и сменила профессию журналиста на карьеру в кино, попробовав себя в ролях осветителя и ассистента продюсера. После окончания киношколы стала работать оператором. Её мастерство высоко оценил в 2019 году журнал American Cinematographer, включив Хатчинс в ежегодный список восходящих звёзд операторского ремесла.

Какие актёры загадочно погибли на съёмках фильмов?

История Болдуина и Хатчинс не нова для мира кино, на съёмочных площадках часто происходят трагедии.

Актёр Брюс Ли погиб во время съёмок фильма «Игра смерти» в Гонконге в возрасте 32 лет. По официальной информации, он почувствовал себя плохо, пожаловавшись на лёгкое недомогание и головную боль. Актёр отправился к себе в номер, выпил обезболивающее, после чего скончался. В результате вскрытия стало известно, что Ли умер из-за отёка головного мозга. Тем не менее,события того дня всё ещё сопровождаются множеством слухов и догадок. Согласно одной из версий, Брюс Ли умер не своей смертью, а был убит недругами, завидовавшими его успехам в единоборствах.

Однако на этом череда загадочных смертей в семье Ли не закончилась. Сын Брюса Ли Брэндон, который тоже был актёром и мастером боевых искусств, трагически погиб во время съёмок. Он попал в мир кино в 1991 году и всегда мечтал построить серьёзную карьеру драматического актёра. Зная его как мастера единоборств, режиссёры рассматривали Брэндона лишь на роли в боевиках. Однако однажды Ли прочитал сценарий фильма «Ворон» и решил, что это его шанс проявить себя в новом амплуа.

1 апреля 1993 года Ли, находясь на съёмках «Ворона», взял незаряженный пистолет, стал играть с ним и с улыбкой заявил, что ему не суждено умереть от выстрела. В тот же день снималась сцена, когда в героя Брэндона по сюжету стреляют бандиты. Для съёмок подготовили настоящий «Магнум» 44-го калибра и зарядили его холостыми патронами. Но никто не заметил застрявшую в стволе пулю-пустышку. При выстреле холостым она вылетела из дула и сыграла роль настоящей пули, попала в живот, повредила внутренние органы, застряв в позвоночнике. Спасти актёра не удалось, спустя 12 часов он скончался в больнице. Ли умер за 17 дней до собственной свадьбы в возрасте 28 лет. Инцидент был официально признан несчастным случаем, а сцену убийства пересняли с дублёром. Отчасти благодаря гибели актёра фильм имел в прокате большой успех.

Однако поклонники Ли с самого начала не верили в версию о несчастном случае, заверяя прессу, будто актёра убили. Причиной этого, по их мнению, могло стать то, что Брэндон «слишком много узнал о загадке смерти своего отца».

Похожей смертью умер ещё один американский актёр Джон-Эрик Хексам на съёмках сериала «Скрываемый факт» 18 октября 1984 года. 27-летний актёр погиб в результате роковой случайности. Оказалось, патроны были покрыты металлической оболочкой, помогающей воспроизвести звук настоящего выстрела. Осколок черепа пробил мозг, артист умер в тот же день после многочасовой операции.