Иск женщина подала от компании Bruce Lee Enterprises, которой она управляет. Ответчиками стала компания Real Kungfu Catering Management и две связанные с ней организации.
Сеть насчитывает более 600 точек по всему Китаю. Ответчики заявили, что «озадачены» ситуацией, так как компания используют свой логотип с самого начала работы закусочных и никогда не утверждала, что на эмблеме изображён Брюс Ли.
Как писал NEWS.ru, Шеннон Эмери Ли раскритиковала американского режиссёра Квентина Тарантино за образ отца, который был создан в фильме «Однажды в... Голливуде».