https://static.news.ru/photo/fb750a46-27f8-11ea-9524-fa163e074e61_660.jpg Шеннон Ли Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Дочь Брюса Ли Шеннон Эмери Ли подала в суд на китайскую сеть ресторанов быстрого обслуживания Real KungFu, которая использует образ её отца в качестве логотипа.

У сети фастфуда, работающего в стране с 2004 года, Ли планирует отсудить $30 млн, сообщает AFP.

A company run by Shannon Lee, Bruce Lee's daughter, is suing a Chinese fast food chain for allegedly using an image of the late martial arts film star without permission. pic.twitter.com/0zhmf7n1RD — AFP news agency (@AFP) December 26, 2019

Иск женщина подала от компании Bruce Lee Enterprises, которой она управляет. Ответчиками стала компания Real Kungfu Catering Management и две связанные с ней организации.

Сеть насчитывает более 600 точек по всему Китаю. Ответчики заявили, что «озадачены» ситуацией, так как компания используют свой логотип с самого начала работы закусочных и никогда не утверждала, что на эмблеме изображён Брюс Ли.

Как писал NEWS.ru, Шеннон Эмери Ли раскритиковала американского режиссёра Квентина Тарантино за образ отца, который был создан в фильме «Однажды в... Голливуде».