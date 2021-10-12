Правозащитник заявил, что ужесточение оборота оружия приведёт к коррупции

Ужесточение в сфере оборота оружия может вызвать взяточничество в правоохранительных органах, заявил председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. Также он считает, что правоохранителям следует направить силы на борьбу с чёрным рынком оружия, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ужесточения не работают. Предлагаемая мера очень коррупциоёмкая. Чётко не описана процедура, не сказано, какая информация ляжет в основу одобрения. В основу проверки будет ложиться не только фактологическая часть, но и так называемая оперативная информация — то есть сплетня, которую спецслужбы берут и проверяют. <...> Это станет огромным лакомым кусочком для недобросовестных правоохранителей. Такие меры направлены на имитацию бурной деятельности отдельными сотрудниками ФСБ, — рассказал Ванеев.

Он добавил, что силовики и так «перекрывают кислород» законопослушным россиянам вместо того, чтобы бороться с криминальным оружием.

Солидарен с Ванеевым и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Он сказал, что граждане имеют право носить короткоствольное оружие для защиты, а дополнительные проверки не дают ожидаемого результата.

Наибольшим доверием, я знаю, сейчас пользуется не ФСБ, а армия — Вооружённые силы России. Но в армию приходит молодой человек 18 лет, ему выдают снайперскую винтовку, танк, ракету «Искандер», он возвращается и по действующему законодательству до 21 года не может купить нарезное охотничье оружие. Вот такой у нас сюр, — заявил Мураховский.

Ранее сообщалось, что ФСБ и МВД России могут получить дополнительные полномочия при проверке граждан, которые получают разрешение на оружие. Согласно законопроекту, разработанному Росгвардией, цель инициативы — не допустить попадания оружия в руки экстремистов или террористов.