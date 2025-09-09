Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне

Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне Протестующие в Непале устроили пожар в отеле Hilton

Протестующие в Непале подожгли отель Hilton, где, возможно, находились российские туристы, передает Telegram-канал SHOT. Гостиницу связывают с сыном премьер-министра.

Также митингующие подожгли дом премьера, здание правящей партии и ворвались в парламент. По данным СМИ, премьер Шарма Оли ушел в отставку, а армия эвакуирует министров с помощью вертолетов.

Ранее власти Непала ограничили доступ к видеохостингу YouTube и соцсетям X и Facebook (деятельность в РФ запрещена), что и стало причиной возникших беспорядков. По версии правительства, западные компании не зарегистрировались должным образом по требованию руководства страны.

Позже военные были введены на территорию парламентского комплекса в столице после того, как протестующие проникли в здание. Это решение поддерживает действия правоохранительных органов в условиях введенного комендантского часа в некоторых районах Катманду. В ходе столкновений между полицией и демонстрантами погибли как минимум шесть человек, еще несколько десятков получили различные ранения.