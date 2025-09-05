Саммит ШОС — 2025
Жители одной из стран Азии лишились доступа к YouTube и X

The Kathmandu Post: в Непале заблокировали YouTube, X и Facebook

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Правительство Непала заблокировало доступ жителей к видеохостингу YouTube, а также к соцсетям X и Facebook (деятельность в РФ запрещена), сообщила газета The Kathmandu Post. Там пояснили, что западные компании не выполнили требование властей о регистрации.

Помимо упомянутых сервисов, доступ ограничили также к сайту LinkedIn. Правительство требовало от иностранных компаний зарегистрироваться в стране для контроля публикации нежелательного контента. Платформам дали неделю, срок истек 4 сентября. При этом регистрацию прошли такие сервисы, как TikTok, Nimbuzz и Popo Live. Документ также подал Telegram, он ожидает одобрения заявки властями.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что в России не принимались ограничительные меры против сервиса Google Meet. Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию о замедлении работы приложения и сайта для видео- и аудиозвонков.

До этого РКН ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp для борьбы с мошенничеством. Его представители пообещали восстановить функционал после выполнения требований российского законодательства.

Непал
соцсети
видеохостинги
блокировки
регистрации
