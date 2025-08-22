Переговоры Путина и Трампа на Аляске
РКН прокомментировал ситуацию с Google Meet в России

Роскомнадзор сообщил, что не вводил ограничений против Google Meet

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России ограничительные меры против сервиса Google Meet не принимались, сообщила ТАСС пресс-служба Роскомнадзора. Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию о замедлении работы приложения и сайта для видео- и аудиозвонков.

Ограничительные меры не принимались, — отметили в РКН.

Россияне пожаловались на проблемы в Google Meet утром 22 августа. Статистика сбоев на основании сообщений пользователей указывали, что чаще всего не работает сайт сервиса. Многие россияне стали пользоваться сервисом Meet, который принадлежит американской корпорации Google, после того, как в стране заблокировали звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что функцию звонков в популярных мессенджерах могут не ограничивать. Соответствующее обращение он лично направил главе Роскомнадзора Андрею Липову. Парламентарий подчеркнул, что ограничения создают неудобства для законопослушных граждан, в то время как мошенники быстро адаптируются к новым условиям. Парфенов также запросил информацию о мерах защиты пользователей «ВКонтакте» и мессенджера MAX.

Роскомнадзор
Google
ограничения
Россия
