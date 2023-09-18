Правда ли, что в Конго случился военный переворот: что известно о мятеже

Фото: Alain Uaykani/XinHua/Global Look Press

17 февраля в СМИ распространилась информация, что в Конго была попытка государственного переворота. Что известно о ситуации в африканской стране на данный момент?

Когда появилась первая информация о перевороте

Издание The Yoruba Times 17 сентября сообщило о том, что в Республике Конго начался государственный переворот, когда президент страны Сассу-Нгессо улетел в США для участия в Генассамблее ООН. Сассу-Нгессо объяснил, что его пребывание в Нью-Йорке является возможностью «укрепить двусторонние отношения и способствовать проведению саммита трех бассейнов тропических лесов, который пройдет в Браззавиле в следующем месяце».

Уточняется, что в 2021 году Сассу-Нгессо был переизбран на пятилетний срок. Он также возглавлял страну с 1979 по 1992 год, а затем с 1997 года.

Также в социальных сетях за последние сутки появилось несколько публикаций, где сообщалось, что военные взяли под контроль ключевые объекты, пока главы государства нет в стране.

Издание ChimpReports со ссылкой на социальные сети писало, что за переворотом может стоять генерал Серж Обоа, глава президентской гвардии.

Кто опроверг информацию о военном мятеже

Пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала в социальных сетях заявил, что данные, появившиеся в Сети о перевороте в Конго, не соответствуют действительности.

«Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в конголезской столице Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости. Мы заверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами», — подчеркнул он.

Российское посольство в Конго также назвало данные о военном мятеже фейком.

«Появившиеся в иностранных и российских СМИ сообщения о государственном перевороте в Республике Конго являются фейковыми. Обстановка в стране спокойная», — сообщили ТАСС в пресс-службе российского представительства в африканской стране.

В каких африканских странах летом произошли военные перевороты

26 августа солдаты и офицеры Вооруженных сил Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом после выборов президента страны. Военные выступили в эфире государственного телевидения и заявили, что распускают институты власти.

Это произошло почти сразу же после оглашения результатов выборов, где победу одержал действующий президент Али бен Бонго Ондимба. Он был переизбран на третий срок.

По информации France-Press, мятежники, захватившие власть в Габоне, рассказали, что президент страны находится под наблюдением и помещен под домашний арест, а его сын задержан.

Также военные закрыли все границы после мятежа, но 2 сентября сообщили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ.

26 июля стало известно, что военный переворот произошел в Нигере. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила президента страны Мохамеда Базума. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Свои действия он объяснил желанием бороться с коррупцией. Тогда же были закрыты границы государства, установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики.

20 августа переговоры делегации экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с военными в Нигере закончились безрезультатно, и они покинули страну. Военный совет мятежников отверг предложение ЭКОВАС вернуть отстраненного от власти президента Базума, говорилось в заявлении организации.

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