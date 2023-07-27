Переворот в Нигере: что теряет Франция, при чем тут Россия и ЧВК «Вагнер» Западные СМИ обвинили ЧВК «Вагнер» в госперевороте в стране — последнем оплоте Запада в Африке

Фото: Miguel Pena/Planetpix/Global Look Press

Национальная армия не поддержала мятеж против Базума

Президента Нигера Мохамеда Базума взяла в заложники его собственная гвардия. Главу государства и его супругу заблокировали в резиденции в Ниамее и принуждают подписать документ об отставке. Национальная армия при этом не поддержала переворот. Тем временем мятежники уже выступили по государственному телевидению и сообщили, что Базум смещен. Как страна, которая до последнего оставалась верным союзником Франции, оказалась на грани краха, при чём здесь ЧВК «Вагнер» и что приобретет Россия — в материале NEWS.ru.

Где сейчас президент Нигера Мохамед Базум

В МИД Нигера сообщили, что Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции, он жив и здоров. В ведомстве отметили, что страна никогда не примет «свершившийся факт захвата власти», и призвали мятежников «вернуться в строй».

По информации СМИ, Базум проводит переговоры с охранниками. Они настаивают на том, чтобы президент подал в отставку, и гарантируют ему иммунитет от какого-либо преследования. Сообщается, что мятежники из президентской гвардии заблокированы не поддержавшей их армией страны. Более того, сторонники Мохамеда Базума утверждают, что президентская гвардия начала мятеж далеко не в полном составе.

Мятежники выступили по национальному телевидению и сообщили, что Базум смещен. Они объявили о закрытии границ государства, общенациональном комендантском часе и приостановлении деятельности всех учреждений республики. При этом сам Мохамед Базум о своей отставке пока не объявлял. Он опубликовал заявление в соцсетях, где выразил уверенность, что граждане Нигера сохранят его наследие.

«Достижения, завоеванные таким трудом, будут сохранены. Все жители Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом», — написал Базум.

Лидеры соседних африканских стран выступили в его поддержку. А президент Бенина Патрис Талон даже отправился в Ниамею на переговоры с мятежниками.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Президент Нигера Мохамед Базум

Почему восстала президентская гвардия

Французский журнал Jeune Afrique со ссылкой на собственные источники сообщил, что Базум собирался уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Издание отмечает, что бойцы выступили против такого решения, после чего и начался мятеж.

Полковник Амаду Абдраман в своей речи объяснил действия военных необходимостью «положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления».

Какая сейчас ситуация в Нигере

В настоящее время Нигер полностью заблокирован для иностранцев. «Сухопутные и воздушные границы закрыты до тех пор, пока ситуация не стабилизируется», — заявили участники попытки госпереворота, которые также ввели комендантский час.

«Ночь была спокойной», — прокомментировал французский дипломатический источник, находящий на данный момент в Нигере. По его словам, нет причин эвакуировать французских граждан из страны. «Мы находимся в контакте с властями страны, оцениваем ситуацию», — сказал источник.

Как другие страны отреагировали на мятеж в Нигере

Мятеж против Базума станет одной из тем для обсуждения на саммите Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В списке участников мероприятия нет ни президента Нигера, ни других высокопоставленных представителей страны. Тем не менее, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, участники саммита уже обсуждают вопросы, связанные с мятежом в Нигере, так как подобные события трудно обойти стороной.

США осудили попытку переворота в Нигере. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон следит за ситуацией и взаимодействует с правительством африканской страны. Он выразил надежду, что инцидент в Нигере завершится мирным путем.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с Мохамедом Базумом и выразил ему свою поддержку. Он осудил «любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое управление, мир и стабильность в Нигере» и призвал воздерживаться от применения насилия и уважать верховенство права.

На сложную внутриполитическую ситуацию в африканской стране обратили внимание и во Франции.

«Париж обеспокоен продолжающимися событиями в Нигере и внимательно следит за развитием ситуации», — заявил представитель МИД Франции. Французская газета Le Figaro написала, что, несмотря на свое турне по Тихоокеанскому региону, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с министром обороны Себастьяном Лекорню внимательно следит за развитием ситуации.

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС Официальные представители Нигера не приехали на саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге

Что потеряет Франция в случае отставки Базума

Многие африканские страны экономически и политически связаны с Парижем из-за общего колониального прошлого. В последнее время государства Черного континента одно за другим стали отказываться от особых отношений с Францией, отдавая предпочтение Китаю и России. Нигер считается одним из последних бастионов французского влияния.

Во многом это связано со стратегическими запасами урана в этой африканской стране — ключевого элемента французской атомной энергетики. АЭС — главный энергетический ресурс Франции. Париж производит 70% своей электроэнергии на атомных станциях. Объемы выручки от их работы превышают $3 млрд ежегодно, при этом до 40% потребляемого Францией урана приходится на поставки из Нигера.

В 1957 году незадолго до обретения Нигером независимости геологи обнаружили богатые залежи урана в этой африканской колонии Франции. Хотя Нигер имеет пятые в мире разведанные запасы урана, в целом страна считается беднейшей, постоянно страдает от засухи, борется с опустыниванием, еще больше ситуацию усугубляет исламский терроризм.

В этих условиях Франция осуществляла политику, которая некоторыми странами, в частности Россией, расценивается как форма неоколониализма. Париж контролировал свою бывшую колонию при помощи мягкой силы: африканского франка, французского языка и экспедиционных войск. Это позволяло существенно удешевить эксплуатацию урановых месторождений Нигера в интересах французской атомной энергетики.

Базум известен своей профранцузской позицией и тесными связями с США и Британией. К примеру, именно в Нигере дислоцировались французские войска после ухода из Мали. В стране также расположены американские военные базы.

Российские Telegram-каналы пишут, что даже если французские войска будут выведены из Нигера, влияние Парижа в африканской стране не сократится. В качестве примера они приводят ситуацию в Мали, откуда недавно был выведен французский контингент, а для обеспечения безопасности привлекли ЧВК «Вагнер». Даже при таком раскладе экономика и бизнес этой страны сильно зависимы от Парижа. Кроме того, французский — основной язык в обеих странах.

Такое развитие событий хорошо укладывается в новую стратегию Франции, которую Макрон провозгласил во время своего африканского турне в марте. Она подразумевает сокращение затрат на обеспечение безопасности в регионе и наращивание объема экономических проектов.

Париж поработил в Нигере всю политическую элиту, которая и так пронизана французскими культурой и традициями, заявил NEWS.ru бывший посол СССР в Нигере, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов. По его словам, эта африканская страна имеет огромные запасы урана, именно поэтому французы стремятся сохранить там доминирующие позиции и конкурируют с Китаем. Однако, по словам африканиста, причины попытки госпереворота там не в политической конкуренции, а во внутриполитических проблемах.

«Нигер — страна с довольно бурной политической жизнью и событиями. Африканцы имеют свою специфику, там своя логика событий. Не стоит набрасывать европейские схемы на африканскую действительность», — сказал Корендясов.

Как связана ЧВК «Вагнер» с переворотом в Нигере

Французские СМИ сообщают, что в перевороте могут быть замешаны члены ЧВК «Вагнер», которые якобы подготовили президентскую гвардию к перевороту. Они ссылаются на то, что именно к российской ЧВК обращались правительства Мали и Буркина-Фасо, вытеснявшие со своей территории французские войска. Власть там также менялась в ходе госпереворотов.

«Франция, США и ЕС потратили значительную сумму для укрепления безопасности Нигера и его сил безопасности. Президент страны Мохамед Базум был их единственной надеждой в регионе. Переворот даст возможность России и другим игрокам распространить свое влияние в регионе», — цитирует Reuters эксперта немецкого аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung Ульфа Лессинга.

Вряд ли ЧВК «Вагнер» имеет какое-либо отношение к попытке госпереворота в Нигере, сказал в беседе с NEWS.ru Корендясов. По словам эксперта, между Москвой и Нигером, по сути, нет каких-то значимых отношений.

«Ничего в отношениях России и Нигера не изменится в случае смены власти. У нас особого взаимодействия с Нигером нет. Отношения у нас нормальные. Но глубокие мотивации для их развития ещё не сформировались», — сказал Корендясов.

Читайте также:

«Там такие правила»: африканист о причинах мятежа в Нигере

Европеист рассказал, лишится ли Франция урана из Нигера после оплеухи

Участники саммита Россия — Африка обсудят мятеж в Нигере