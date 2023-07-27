Участники саммита Россия - Африка обсудят мятеж в Нигере

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Ситуация в Нигере, где военные заявили о свержении президента Мохамеда Базума, станет одной из тем для обсуждения на саммите Россия — Африка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

По словам Пескова, участники саммита уже обсуждают вопросы, связанные с мятежом в Нигере. Он подчеркнул, что подобные события трудно обойти вниманием.

Военнослужащие армии Нигера объявили о свержении президента в ночь на 27 июля. По данным агентства Reuters, они ввели комендантский час на территории государства и объявили о приостановке работы всех учреждений. Предполагается, что причиной мятежа стало намерение президента уволить командующего своей гвардией генерала Омара Тчиани. В свою очередь африканист Андрей Есипов считает, что мятеж военных связан с желанием одного из офицеров стать главой государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию в Нигере, осудив решение военных о проведении переворота. По его словам, Вашингтон внимательно следит за событиями в африканской стране и взаимодействует с правительством Нигера, а также региональными партнерами.