Нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Reuters. Они также сообщили о введении комендантского часа на территории государства и приостановке работы всех учреждений.
Нигерские военные выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты, — говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что солдаты президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице страны Ниамее. В этой связи офис Базума заявил, что армия в целом не поддерживает переворот, мятежникам был выдвинут ультиматум.
Предполагаемой причиной мятежа портал Jeune Afrique назвал намерения президента уволить командующего своей гвардией генерала Омара Тчиани. По данным портала, военные президентской гвардии и представители армии государства провели переговоры для предотвращения конфронтации.
Телеканалу Al Arabiya стало известно, что глава государства отказался подписать заявление о своей отставке, чего требовали мятежники. По данным AFP, в Нигер в качестве переговорщика отправился президент Бенина Патрис Талон.