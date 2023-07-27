Военные Нигера объявили о свержении президента Reuters: военные в Нигере объявили о свержении президента и закрытии границ страны

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Нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Reuters. Они также сообщили о введении комендантского часа на территории государства и приостановке работы всех учреждений.

Нигерские военные выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты, — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что солдаты президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице страны Ниамее. В этой связи офис Базума заявил, что армия в целом не поддерживает переворот, мятежникам был выдвинут ультиматум.

Предполагаемой причиной мятежа портал Jeune Afrique назвал намерения президента уволить командующего своей гвардией генерала Омара Тчиани. По данным портала, военные президентской гвардии и представители армии государства провели переговоры для предотвращения конфронтации.

Телеканалу Al Arabiya стало известно, что глава государства отказался подписать заявление о своей отставке, чего требовали мятежники. По данным AFP, в Нигер в качестве переговорщика отправился президент Бенина Патрис Талон.