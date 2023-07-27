В США осудили переворот в Нигере WSJ: Блинкен заявил, что США осуждают попытку переворота в Нигере

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Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил попытку переворота в Нигере, сообщает издание The Wall Street Journal. Дипломат отметил, что Вашингтон следит за ситуацией в стране и взаимодействует с правительством Нигера. Блинкен выразил надежду, что инцидент завершится мирным путем.

Мы осуждаем любые попытки захватить власть силой. Мы активно взаимодействуем с правительством Нигера, а также с партнерами в регионе и во всем мире, и будем продолжать это делать до тех пор, пока ситуация не будет разрешена должным образом и мирным путем, — сказал госсекретарь, находящийся в настоящее время с визитом в Новой Зеландии.

Утром 26 июля группа военнослужащих президентской гвардии Нигера заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума в столице страны Ниамее. Они потребовали от президента подписать документ о своей отставке. По данным СМИ, поводом для мятежа могло послужить намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Позднее нигерийские военные объявили о свержении президента Базума. Они закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.