Мятеж военных в Нигере может быть государственным переворотом — какой-нибудь из генералов решил занять место президента, предположил в беседе с NEWS.ru африканист, военный переводчик Андрей Есипов. По его словам, для африканских стран такой способ смены власти — не редкость.
Там зачастую такие правила, что винтовка рождает власть, Мао Цзэдун не зря это сказал. Были случаи, когда подобные действия заменяли политические партии, — отметил эксперт.
Он добавил, что пока о последствиях конфликта рассуждать сложно, все зависит от выдвигаемых мятежными военными требований и от того, смогут ли они договориться с президентом.
Это ведь не внутриполитическая борьба, человек просто берет оружие и пытается добиться цели, какой бы абсурдной она не была, — сказал Есипов.