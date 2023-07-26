«Там такие правила»: африканист о причинах мятежа солдат в Нигере Африканист Есипов: мятеж военных в Нигере мог начать один из генералов, желающий стать президентом

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Мятеж военных в Нигере может быть государственным переворотом — какой-нибудь из генералов решил занять место президента, предположил в беседе с NEWS.ru африканист, военный переводчик Андрей Есипов. По его словам, для африканских стран такой способ смены власти — не редкость.

Там зачастую такие правила, что винтовка рождает власть, Мао Цзэдун не зря это сказал. Были случаи, когда подобные действия заменяли политические партии, — отметил эксперт.

Он добавил, что пока о последствиях конфликта рассуждать сложно, все зависит от выдвигаемых мятежными военными требований и от того, смогут ли они договориться с президентом.