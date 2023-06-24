Путин заявил, что власти жестко ответят на действия мятежников

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил в обращении 24 июня, что власти жестко ответят на действия мятежников. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута — смертельная угроза для государственности и для нации.

Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом, — заявил президент.

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Путин подчеркнул, что вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. По словам главы государства, обстановка в Ростове-на-Дону остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

В Минобороны РФ заявили, что все распространяемые в соцсетях сообщения от имени Пригожина и видеокадры об «ударе Минобороны РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. В ведомстве назвали это информационной провокацией.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и области введен режим контртеррористической операции.