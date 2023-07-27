Европеист рассказал, лишится ли Франция урана из Нигера после «оплеухи» Европеист Федоров: переворот в Нигере не остановит поставку урана во Францию, но Париж получил «оплеуху»

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Переворот в Нигере не остановит поставки урана во Францию, так как у африканской страны нет другого выбора, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Эксперт объяснил, что продажа полезных ископаемых — один из основных источников дохода «мягко говоря не очень развитой страны». Собеседник отметил, что Пятая республика, тем не менее, получила «оплеуху».

Нигер, мягко говоря, не очень развитая страна. Основной доход республика получает именно от продажи природных ресурсов, поэтому другого варианта нет, поставлять уран Франции Нигер не перестанет. Вопрос в том, кто получает выгоду — элиты или население, как решаются социальные проблемы. Не надо все сводить к плохим французам, — заявил Федоров.

По его словам, во многих африканских странах политическая система «очень нестабильная, переворот за переворотом». Политолог подчеркнул, что Париж не потеряет Нигер, так как элита страны, как и во всех экс-колониях, получила образование в Пятой республике.

Конечно, это очередная оплеуха французам, считавших экс-колонии своим задним двором. Однако Франция не потеряет Нигер, не надо забывать о культурном влиянии. Многие политики, элита получали образование во Франции, в таких странах французский язык, почти везде, второй если не первый. У элиты — точно первый, — рассказал Федоров.

Утром 26 июля группа военнослужащих президентской гвардии Нигера заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума в столице страны Ниамее. Они потребовали от президента подписать документ о своей отставке. По данным СМИ, поводом для мятежа могло послужить намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Позднее нигерийские военные объявили о свержении президента Базума. Они закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.