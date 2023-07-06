Москва согласилась с Баку в оценке неоколониальной политики Франции Захарова поддержала позицию Алиева о неоколониализме Франции

Фото: Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

Вмешательство в дела своих бывших колоний уже стало частью политики современной Франции, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат обозначила позицию Москвы, отвечая на просьбу NEWS.ru прокомментировать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Тот ранее осудил проявление неоколониализма во Франции и призвал ее извиниться за колониальные преступления.

Что касается Франции. <...> С одной стороны, они относятся ко многим бывшим колониям с позиций собственного протектората над этими территориями. Во-первых, они не дают возможности для полноценного развития отношений различных стран мира со своими бывшими колониями, относясь к ним с какой-то надуманной заботой, о которой никто не просил. В-третьих, они пытаются всеми силами сохранить свое присутствие, — сказала Захарова.

Это присутствие — финансовое, экономическое, военное, военно-политическое и гуманитарное, — как она заявила, нужно Франции, чтобы продолжать оказывать влияние на бывшие колонии.

Многие страны Африки, которые были французскими колониями, чувствовали неискренность в подходе Парижа к ведению с ними дел, отметила представитель МИД РФ. По словам Захаровой, эти бывшие колонии, когда обращают внимание на другие страны, готовые развивать с ними полноценные, равноправные, взаимовыгодные отношения, испытывают на себе моментальное давление со стороны Парижа.

Также в ходе брифинга Захарова констатировала, что посредничество Франции в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией не принесло результатов. Дипломат отметила, что российская сторона уже давно не питает иллюзий относительно способности Парижа внести положительный вклад в решение проблем Карабаха.

Тем временем ОБСЕ обвинила в колониализме Россию. Подобное утверждение закреплено документально впервые.