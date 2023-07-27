Россия — Африка: кто участвует, станет ли саммит заменой БРИКС, чего ждать Владимир Путин принимает в Петербурге десятки лидеров Черного континента

Фото: Владимир Смирнов/Фотохост-агентство ТАСС

Вторая встреча в верхах Россия — Африка пройдет в Петербурге 27–28 июля. Первая состоялась четыре года назад. С тех пор Россия отдалилась от Запада и активизировала поиск новых партнеров в мире. Одним из таких коллективных союзников становится Черный континент. После начала СВО африканские лидеры в основном заняли позицию благожелательного к России нейтралитета. Москва же в свою очередь объявила одним из своих главных принципов борьбу с неоколониализмом, что встретило отклик в Африке. В нюансах отношений Москвы и Черного континента разбирался NEWS.ru.

За несколько дней до мероприятия президент России Владимир Путин опубликовал большую статью о развитии отношений России и Африки. В ней он заявил о желании развивать экономические связи с Африкой, а также рассказал о поставках зерна и удобрений. Российский лидер раскритиковал отмененную на прошлой неделе черноморскую зерновую инициативу за невыполнение условий Москвы. Напомним, что Россия отказалась продлять соглашение 17 июля. Как отмечали в МИД, Москва предложит африканским странам на двусторонней основе решить их проблемы продовольствия после разрыва зерновой сделки.

Фото: Владимир Смирнов/Фотохост-агентство ТАСС Президент России Владимир Путин

Что сказал Путин перед саммитом

Президент Владимир Путин в приветственном слове участникам саммита заявил, что за последнее время сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. «Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию», — заявил российский лидер. По его словам, Россия поможет африканским партнерам укреплять национальный и культурный суверенитет для решения региональных вопросов.

Фото: Фотохост-агентство ТАСС

График работы Путина на саммите

Днем 27 июля Путин примет участие в рабочем завтраке с руководителями региональных организаций африканских стран.

Ключевое событие форума состоится утром 28 июля. На пленарном заседании саммита под названием «За мир, безопасность и развитие» Путин выступит с большим обращением, посвященным «формированию нового миропорядка и многополярности». Его помощник Юрий Ушаков предупредил, что глава государства затронет вопросы отношений России и Африки и «озвучит ряд российских инициатив».

После этого запланированы выступления лидеров африканских государств. Далее пройдет второе пленарное заседание, где слово будут брать уже вице-президенты и министры. Также Ушаков рассказал, что Путин проведет отдельные встречи с каждым из приехавших лидеров.

Фото: Владимир Смирнов/Фотохост-агентство ТАСС Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Эфиопии Ахмеда

Кто из африканцев приедет на саммит

Участие в саммите Россия — Африка подтвердили 49 из 54 африканских стран, заявил Ушаков. 17 из них будут представлены на уровне глав государств, 10 стран — вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами, рассказал помощник президента.

Среди собеседников, с которыми у российского лидера запланированы переговоры, Ушаков нaзвал президента Египта, руководителей Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Cенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго.

По словам Ушкова, на саммит также приедут руководители Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, «Нового партнерства для развития Африки» и других региональных организаций.

Как Черный континент выдерживает нажим Запада

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров ранее заявил, что Запад оказывал на африканские страны давление по различным каналам. По словам посла, их ставили перед выбором — «либо вы с нами, либо вы против нас». Дипломат отметил, что уговоры не ехать в Петербург странно выглядят от стран, которые публично провозглашают «демократизм» и свободу выбора. По словам Озерова, попытки западных стран не увенчались успехом.

МИД РФ уже анонсировал подписание «солидного пакета» договоренностей с африканскими странами по итогам встречи в Петербурге.

Фото: Петр Ковалев/Фотохост-агентство ТАСС Президент ЮАР Сирил Рамафоза

Как Запад реагировал на подготовку саммита Россия — Африка

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в этом году обвинил Москву в дестабилизации ситуации в Африке. Западные СМИ в последние дни перед саммитом публикуют материалы с заголовком «Россия ищет новых союзников». Американская газета Bristol Herald Courier написала, что президент Путин хочет продемонстрировать свою поддержку странам континента, который становится «все более напористым на мировой арене».

Американский журнал Fortune отметил, что саммит принесет очевидные выгоды для Москвы. «Мероприятие придает ощущение нормальности после начала военной операции России на Украине, выдачи ордера МУС на арест Путина и попытку мятежа Евгения Пригожина», — пишет издание.

Авторы подчеркнули, что Африканский континент предоставляет Москве глобальную арену, где она может наращивать свои геостратегические позиции. «Африка для России важнее, чем Россия для Африки», — отметил Fortune.

Африканские коллеги демонстрируют политическую зрелость, они принимают решение сами, а не под нажимом Запада, заявил NEWS.ru африканист Александр Зданевич. «Мы за них эти решения принимать не можем», — подчеркнул эксперт.

Нельзя сказать, что Москва ищет новых союзников, союзнические добрососедские отношения с Африкой складываются достаточно давно, еще с советского времени, добавил Зданевич.

«Сегодня мы идем с багажом, который был заложен 30–40 лет назад. Второй саммит Россия — Африка продолжает внешнеполитический курс РФ, заложенный на первом саммите», — отметил эксперт.

Фото: Петр Ковалев/Фотохост-агентство ТАСС

Какой гештальт Россия закроет на саммите

Многие страны Африки были разочарованы недавним разрывом черноморской инициативы. Министр внутренней торговли и снабжения Египта Али аль-Мосельхи прямо заявил, что в Каире «недовольны выходом России из сделки с ООН по экспорту зерна». А замминистра иностранных дел Кении Корир Синг`Оэй назвал расторжение сделки «ударом в спину глобальной продовольственной безопасности, который сильно повлиял на страны Африканского Рога, уже и так пострадавшие от засухи». По словам экспертов, саммит поможет наладить отношения России с африканскими странами и в продовольственной сфере.

На саммите Россия наверняка заявит о том, что дарит Африке определенное количество миллионов тонн зерна, заявил NEWS.ru экономист Иван Лизан.

«Так Москва закроет гештальт по зерновой сделке и заодно укрепит политические и экономические позиции на Черном континенте», — предположил эксперт.

Сможет ли Россия — Африка заменить саммит БРИКС?

19 июля в Кремле официально подтвердили, что президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи, а в ЮАР в августе поедет глава МИД Сергей Лавров. Ранее Международный уголовный суд (МУС), решениям которого обязалась подчиняться Южно-Африканская Республика, выдал ордер на арест Путина.

«На южноафриканские страны оказывается политическое давление, причем оно нарастает с каждым днем, поэтому им приходится несладко. И Москва идет им навстречу», — сказал Зданевич. Однако, по словам эксперта, форум Россия — Африка не заменит собой по статусу саммиты БРИКС.

Фото: Фотохост-агентство ТАСС

«БРИКС — международная платформа. Когда мы говорим о саммите Россия — Африка, мы говорим об отдельных отношениях России и континента. Там не будет представителей Китая, Индии и Бразилии. Но у российского президента, к примеру, запланирована встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. С учетом того что Путин не отправится в Южную Африку, в этом контексте стоит ожидать определенные корректировки», — предположил эксперт.

Предыстория встреч России и Африки на высшем уровне

В октябре 2019 года в Сочи прошел первый в истории саммит Россия — Африка, на который приехали представители всех государств и региональных организаций континента. Советник президента РФ Антон Кобяков, подводя итоги саммита, заявил потом, что в Сочи было подписано более 50 контрактов на общую сумму 800 млрд рублей (около $12,5 млрд). Он также добавил, что форум посетили более 40 глав государств и более 120 министров.

В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин провел в Сочи переговоры с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом, в которых принял участие и председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат. Российский президент заявил, что отношения России и африканских государств переживают новый этап развития. Как предполагала пресса, на встрече обсуждалась подготовка к заключению зерновой сделки, в которой была очень заинтересована Африка.

В октябре 2022 года Владимир Путин выступил с программной речью в клубе «Валдай», озвучив тезисы «для нового мироустройства». В частности, он объявил о борьбе с неоколониализмом.

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