Президент Франции Эммануэль Макрон, просивший приглашения на саммит БРИКС, его не получил, сообщает новостной портал News 24. Вместе с тем, на саммит не приглашаются и другие западные страны, включая США и Великобританию.
Председатель БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса направил приглашения лидерам 70 стран на саммит объединения, однако среди приглашенных нет ни президента Франции, ни руководителей США и Великобритании.
Эмиссар ЮАР в БРИКС Анил Суклал заверил, что объединение взаимодействует с Западом, хоть и не приглашало его представителей.
Мы взаимодействуем с сообществом с точки зрения решения общих глобальных проблем, — сказал он.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку планируют присоединиться еще ряд стран. В число претендентов входят Аргентина, Иран, а также, по информации МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
Саммит БРИКС состоится в йоханнесбургском международном конференц-центре Sandton в ЮАР с 22 по 24 августа. Он начнется с открытия Делового форума. 23 августа состоится центральная часть саммита БРИКС, в рамках которой под председательством Рамафосы пройдет заседание лидеров стран-членов объединения.
Президент России Владимир Путин примет участие в формате онлайн во всех сессиях лидеров стран-членов БРИКС.
Ранее Высокий суд ЮАР в Претории постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны «Демократический альянс» с требованием арестовать президента России в случае, если бы он приехал на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике.