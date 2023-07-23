Стало известно, поедет ли Макрон на саммит БРИКС News 24: Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, просивший приглашения на саммит БРИКС, его не получил, сообщает новостной портал News 24. Вместе с тем, на саммит не приглашаются и другие западные страны, включая США и Великобританию.

Председатель БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса направил приглашения лидерам 70 стран на саммит объединения, однако среди приглашенных нет ни президента Франции, ни руководителей США и Великобритании.

Эмиссар ЮАР в БРИКС Анил Суклал заверил, что объединение взаимодействует с Западом, хоть и не приглашало его представителей.

Мы взаимодействуем с сообществом с точки зрения решения общих глобальных проблем, — сказал он.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку планируют присоединиться еще ряд стран. В число претендентов входят Аргентина, Иран, а также, по информации МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

Саммит БРИКС состоится в йоханнесбургском международном конференц-центре Sandton в ЮАР с 22 по 24 августа. Он начнется с открытия Делового форума. 23 августа состоится центральная часть саммита БРИКС, в рамках которой под председательством Рамафосы пройдет заседание лидеров стран-членов объединения.

Президент России Владимир Путин примет участие в формате онлайн во всех сессиях лидеров стран-членов БРИКС.

Ранее Высокий суд ЮАР в Претории постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны «Демократический альянс» с требованием арестовать президента России в случае, если бы он приехал на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике.