В МИД России заявили о провале попыток Запада прогнуть Африку Посол Озеров: Запад не смог отговорить лидеров стран Африки от визита в Санкт-Петербург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Давление со стороны стран Запада на лидеров государств Африки с целью отговорить их от приезда в Россию на саммит оказалось безуспешным, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Не смогли их прогнуть и настроить против России ни США, ни ЕС, отметил он в беседе с РИА Новости.

О давлении США на африканские страны в преддверии экономического форума Россия — Африка ранее сообщила газета Financial Times. По ее данным, власти Вашингтона пытались настроить их против России и отговорить лидеров государств от посещения саммита в Санкт-Петербурге.

Давление оказывается. Оно носит перманентный характер. Это давление оказывается по различным каналам — дипломатическое, через дипкорпус западных государств, которые буквально в ежедневном режиме отговаривают африканские государства от поездки в Россию, требуют от африканских стран жестко выбрать лагерь — «либо вы с нами, либо вы против нас», — рассказал дипломат.

По его мнению, призывы Белого дома очень напоминают троцкистские лозунги 1930-х годов. Озеров считает, что уговоры не ехать в Россию странно выглядят от стран, публично провозглашающих «демократизм» и свободу выбора. На практике же они требуют «подчинения своему диктату, исполнения их желаний», заявил дипломат.

Он указал, что африканские государства массово не идут за такой «позицией диктата». При этом на африканские государства пытаются повлиять и через финансово-экономические инструменты, добавил Озеров.

Ранее сообщалось, что участники мирной миссии из Африки рассчитывают на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Встреча с высокой долей вероятности может состояться 28 июля.