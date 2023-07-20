Участники африканской мирной миссии планируют встретиться с Путиным

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин

Участники мирной миссии из Африки рассчитывают на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, встреча с высокой долей вероятности может состояться 28 июля.

Весьма вероятно, что вечером 28-го числа состоится многосторонняя встреча с участниками африканской инициативы, — заявил он.

Дипломатический советник президента Союза Коморских островов Хамада Мади Болеро отметил, что во время предыдущей встречи с Владимиром Путиным была достигнута договоренность о продолжении дискуссии и развитии африканской мирной инициативы. Упомянутая встреча прошла в Санкт-Петербурге в июне.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что главы африканских стран будут иметь возможность пообщаться с Путиным на полях саммита Россия-Африка. В состав мирной миссии войдут представители Египта, Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды, а также Южноафриканской Республики. В настоящее время программа саммита находится на стадии подготовки, подчеркнул Песков.

Африканская инициатива по урегулированию конфликта на Украине состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, предоставляемых сторонам, освобождения военнопленных, скорейшего начала переговоров, а также свободы перемещения зерновых через Черное море