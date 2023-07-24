Путин: Россия продолжит поставлять зерно в Африку, несмотря на санкции

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Россия и дальше будет работать над организацией поставок зерна, продовольствия и удобрений в нуждающиеся страны Африки, несмотря на санкции, заявил президент страны Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». По его словам, Москва готова налаживать взаимовыгодные связи с африканскими государствами.

Несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только: мы высоко ценим и продолжим динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой, — написал глава государства.

Он отметил, что Россия приветствует курс Африканского союза на экономическое развитие и формирование Африканской континентальной зоны свободной торговли. Кроме этого, Кремль планирует продолжать помогать странам в подготовке национальных кадров, подчеркнул российский лидер.

Также Путин заявил, что западные страны использовали зерновую сделку для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, игнорируя потребности и нужны бедных африканских стран. Однако «Черноморская инициатива» была нацелена на помощь таким государствам.