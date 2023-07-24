Путин: Запад использовал зерновую сделку для обогащения крупного бизнеса

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Запад использовал зерновую сделку, чтобы обогатить крупный европейский и американский бизнес, заявил президент России Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». При этом, по словам главы государства, изначально «Черноморская инициатива» была направлена на помощь бедным странам Африки, Азии и Латинской Америки, именно поэтому Москва решилась на ее реализацию.

Однако данная «сделка», которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, — написал Путин.

Западные страны вывозили и перепродавали украинское зерно, подчеркнул российский лидер. В страны с высоким и выше среднего уровнями доходов поступило 70% сельхозпродукции, тогда как нуждающиеся государства, такие как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан получили всего 3% общего объема.

Также Путин заявил, что Россия продолжить работать над поставками сельхозпродукции в страны Африки. По словам главы государства, деятельность будет продолжаться, несмотря на санкции.