В Кремле осадили Макрона, обвинившего РФ в дестабилизации ситуации в Африке Песков: отношения России и Африки не должны быть предметом озабоченности кого бы то ни было

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Эммануэль Макрон

Россия развивает со всеми странами Африки конструктивные отношения, которые основаны на взаимоуважении, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта работа не направлена против других стран. По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, Москва не хотела бы, чтобы ее отношения с африканскими странами, становилось «предметом озабоченности кого бы то ни было».

Россия развивает свои добрые, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, учете озабоченностей, проблем друг друга. Отношения со всеми странами Африки. И эти отношения никоим образом не направлены против третьих стран. Но мы также бы не хотели, чтобы эти отношения становись предметом озабоченности кого бы то ни было, — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Россия сейчас играет «невыгодную для международного сообщества» роль. Кроме того, он обвинил Москву в дестабилизации ситуации в Африке.