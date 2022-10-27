Песков: выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что тема заседания в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Сегодня главное событие дня, которое, наверняка, потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать, — сказал Песков журналистам.

В подмосковном отеле «Империал» 24–27 октября проходит ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое считается одним из самых значимых в России событий в области геополитического анализа и прогнозов. Каждый год к мероприятию готовят доклад, который призван суммировать и определять главные в понимании России геополитические направления в текущей ситуации.

В этом году доклад называется «Мир без сверхдержав», и в нем предпринята попытка «обрисовать принципы, которые могут лечь в основу будущей системы всемирного общежития». В документе обрисованы главные нарративы, которые продвигает Россия, стараясь объяснить свою позицию не с эмоциональных, а с рассудочных позиций.