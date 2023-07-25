МИД анонсировал подписание десятков документов на саммите «Россия — Африка»

Участники саммита «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге, планируют подписать «десятки документов», рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. По его словам, в настоящее время различные ведомства готовят большое количество соглашений к мероприятию. Их содержание остается неизвестным.

Каждое ведомство сейчас по своей линии готовит принятие этих документов. Мы рассчитываем, что будет очень солидный пакет договоренностей, — отметил дипломат.

Саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге в период с 27 по 28 июля. Как сообщалось ранее, одним из участников мероприятия станет президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Участники африканской мирной миссии также рассчитывают на встречу с президентом РФ в ходе саммита в Петербурге. Они планируют обсудить конфликт на Украине. В состав группы входят представители нескольких стран мира: Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. Отмечается, что африканская мирная инициатива предполагает предоставление гарантий безопасности, освобождение военнопленных и возобновление переговоров между сторонами конфликта.