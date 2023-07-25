В МИД России назвали условие возобновления зерновой сделки Замглавы МИД Вершинин: без России возобновление зерновой сделки невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зерновая сделка может быть возобновлена только при участии российской стороны, без Москвы это невозможно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что переговоры по восстановлению сделки пока не проводятся.

Мое мнение, что без России этого сделать нельзя, — сказал замминистра.

По словам Вершинина, то, как реализовывалась, не имело отношения к борьбе с голодом, поскольку большинство вывозимого зерна было кормовым и фуражным. Он также указал на то, что вторая часть сделки, предусматривающая беспрепятственный вывоз продукции и удобрений из России, так и не заработала.

Накануне сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуться к черноморскому соглашению на основе предложений, изложенных им в письме президенту РФ Владимиру Путину. Ранее он предлагал вновь подключить дочернее предприятие Россельхозбанка к системе SWIFT. К самому банку эта инициатива не относится.

Российская сторона в ответ заявила, что на сегодняшний день нет никакой альтернативы переподключению Россельхозбанка к SWIFT, тогда как предлагаемые генсеком ООН меры были признаны МИД РФ недостаточными. В ведомстве также осудили Гутерриша за публикацию письма, адресованного Путину, так как это является нарушением законов дипломатической переписки.

На прошлой неделе стало известно, что Украина обратилась к Турции с предложением возобновить зерновую сделку без участия российской стороны. Анкара какого-либо ответа не дала, хотя и рассматривает такую возможность.