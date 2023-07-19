МИД России указал на нарушение законов дипломатической переписки генсеком ООН Антониу Гутерришем после того, как он «фактически обнародовал» личное письмо президенту РФ Владимиру Путину, говорится на сайте ведомства. Речь идет о послании по зерновой сделке.
Антониу Гутерриш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически «обнародовал» свое личное послание на имя президента Российской Федерации Владимира Путина, — сказано в сообщении.
При этом в МИД России напомнили, что генсек организации уже неоднократно нарушал правила дипломатии. Ранее он обнародовал обращение от 24 апреля, которое было посвящено ситуации с аммиакопроводом «Тольятти — Одесса».
Ранее Антониу Гутерриш выразил сожаление после прекращения зернового соглашения и отзыва безопасности судоходства. Кроме того, он признал, что на пути экспорта продовольствия и удобрений из России сохранялись препятствия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля сообщил, что черноморские договоренности, связанные с перевозкой зерна, фактически прекратили действие. Он объяснил, что договоренности, которые касались России, так и не были выполнены. Однако Москва готова вернуться к реализации сделки.