Путин заявил о резком росте товарооборота России со странами Африки Путин: товарооборот России со странами Африки растет стремительными темпами

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Отношения России и африканских государств переживают новый этап развития. Москва придает этому большое значение, товарооборот между странами начал расти стремительными темпами. За первые месяцы текущего года он увеличился более чем на 34%, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, лидером Сенегала Маки Салем, передает РИА Новости.

Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом... Мы на новом этапе развития придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами, — сказал Путин.

Он поздравил своего коллегу с наступающим 60-летием установления дипломатических отношений с Россией, а также с прошедшим Днем Африки. Путин добавил, что Россия всегда проявляла большой интерес к африканской традиционной культуре.

Ранее стало известно, что Мали получит всестороннюю поддержку со стороны РФ. Малийские власти недавно направили в Москву свою делегацию и тем самым показали, как они относятся к курсу, который выбрала для себя Россия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с коллегой из Мали и пообещал, что Россия будет всеми силами поддерживать африканских партнеров.