AIB: Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции Паскье

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Французский военный атташе Эммануэль Паскье будет выслан из Буркина-Фасо за подрывную деятельность, передает информагентство AIB. Французскому дипломату дали две недели.

Буркина-Фасо высылает военного атташе при посольстве Франции за подрывную деятельность. У военного атташе при посольстве Франции в Буркина-Фасо Эммануэля Паскье и сотрудников военного офиса Франции в Уагадугу две недели на то, чтобы покинуть Буркина-Фасо, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что полиция в Нигере перехватила крупную партию круассанов, которые предназначались для сотрудников посольства Франции. Как утверждается, поставка была нелегальной, потому весь груз конфисковали. Изъятую выпечку распределили между столовыми.

На кадрах с места событий можно увидеть, как силовики разложили несколько мешков и ящиков с круассанами посреди улицы. Судя по записи, выпечку пытались провезти на автомобиле, который стоит рядом с открытым багажником.

Сейчас Нигер находится под контролем военных, которые в конце июля объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. На этом фоне страны ЭКОВАС стали обсуждать возможность военной интервенции в Нигер.