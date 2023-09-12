Французское посольство в Нигере осталось без круассанов Полиция Нигера изъяла партию круассанов, предназначенную для посольства Франции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в Нигере перехватила крупную партию круассанов, которые предназначались для сотрудников посольства Франции, сообщает Sputnik. Как утверждается, поставка была нелегальной, потому весь груз конфисковали. Изъятую выпечку распределят между столовыми.

На кадрах с места событий можно увидеть, как силовики разложили несколько мешков и ящиков с круассанами посреди улицы. Судя по записи, выпечку пытались провезти на автомобиле, который стоит рядом с открытым багажником.

Сейчас Нигер находится под контролем военных, которые в конце июля объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. На этом фоне страны ЭКОВАС стали обсуждать возможность военной интервенции в Нигер.

Нигерские мятежники в ответ объявили, что в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории силам обороны из Мали и Буркина-Фасо. Перед объявлением такого решения новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел союзных стран.

Посол Франции отказался сотрудничать с мятежниками, в связи с чем его лишили дипломатического иммунитета. Саму дипмиссию заблокировали. По распоряжению новых властей, входить в офис нельзя никому, кроме сотрудников.