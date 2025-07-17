Франция вывела своих военных из одной страны

Франция завершила процесс передачи Сенегалу двух последних военных баз, находившихся на территории африканского государства, сообщает агентство France24. Это событие знаменует окончание 65-летнего военного присутствия французских сил в регионе.
Последние два французских военных объекта в Сенегале были возвращены властям в четверг в ходе церемонии, ознаменовавшей завершение постоянного присутствия французской армии в стране, а также в Центральной и Западной Африке, — сказано в публикации.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о возможном выводе российской военной базы из Армении. В ходе брифинга она заявила, что Ереван не направлял Москве никаких сигналов на этот счет. Дипломат подчеркнула, что данный вопрос отсутствует в текущей повестке армянского руководства. Захарова отметила ключевую роль российского военного присутствия для региональной безопасности, добавив, что армянские власти полностью осознают это значение.
До этого в США произошел инцидент на военной базе Форт-Кавасос в Техасе. Представители объекта первоначально сообщили о его полной блокировке после поступления информации о стрелявшем. Позднее сведения о перекрытии базы были опровергнуты, однако факт стрельбы подтвердился.