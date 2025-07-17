Франция вывела своих военных из одной страны Франция завершила передачу двух последних военных баз Сенегалу

Франция завершила процесс передачи Сенегалу двух последних военных баз, находившихся на территории африканского государства, сообщает агентство France24. Это событие знаменует окончание 65-летнего военного присутствия французских сил в регионе.

Последние два французских военных объекта в Сенегале были возвращены властям в четверг в ходе церемонии, ознаменовавшей завершение постоянного присутствия французской армии в стране, а также в Центральной и Западной Африке, — сказано в публикации.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о возможном выводе российской военной базы из Армении. В ходе брифинга она заявила, что Ереван не направлял Москве никаких сигналов на этот счет. Дипломат подчеркнула, что данный вопрос отсутствует в текущей повестке армянского руководства. Захарова отметила ключевую роль российского военного присутствия для региональной безопасности, добавив, что армянские власти полностью осознают это значение.

До этого в США произошел инцидент на военной базе Форт-Кавасос в Техасе. Представители объекта первоначально сообщили о его полной блокировке после поступления информации о стрелявшем. Позднее сведения о перекрытии базы были опровергнуты, однако факт стрельбы подтвердился.