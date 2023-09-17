Правительство Конго опровергло новости о госперевороте

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Информация о перевороте в Конго не соответствует действительности, написал в Twitter (X) пресс-секретарь правительства этой страны Тьери Лезен Мунгала. Он подчеркнул, что в республике сохраняется абсолютное спокойствие.

Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в конголезской столице Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости. Мы заверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами, — написал пресс-секретарь правительства Конго.

Ранее в социальных сетях появилась информация о возможном перевороте в Республике Конго, но она не была подтверждена крупными информационными источниками.

Ранее государственный переворот произошел в Нигере. В конце июля военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они ввели комендантский час, а также объявили о приостановке работы всех учреждений.

Участники Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявили о готовности к военному вторжению, если ситуация в Нигере не будет урегулирована дипломатическим путем. Комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абель-Фатау Мусах выразил уверенность, что ЭКОВАС восстановит конституционный строй в стране любыми возможными способами.