Стало известно о попытке переворота еще в одной африканской стране СМИ: военные предприняли попытку переворота в Конго

Фото: Alain Uaykani/XinHua/Global Look Press

Военные предприняли попытку государственного переворота в Конго, сообщает MK.RU. По информации издания, в столице республики Браззавиле уже захватили несколько административных зданий.

Как сказано в публикации MK.RU, переворот начался вскоре после того, как президент страны Дени Сассу-Нгессо отправился в США для участия в сессии Генассамблеи ООН. Сообщалось, что за переворотом может стоять генерал президентской гвардии Серж Обоа, .

Ранее государственный переворот также произошел в Нигере. В конце июля военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они ввели комендантский час, а также объявили о приостановке работы всех учреждений.

Участники Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) вскоре объявили о готовности к военному вторжению, если ситуация в Нигере не будет урегулирована дипломатическим путем. Уомиссар по вопросам мира и безопасности организации Абель-Фатау Мусах выразил уверенность, что ЭКОВАС восстановит конституционный строй в стране любыми возможными способами.

В ответ мятежники сообщили, что позволят развернуть в Нигере военный контингент из Мали и Буркина-Фасо. Перед объявлением такого решения новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел союзных государств.