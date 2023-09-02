Габон открыл границы после военного переворота Габон открыл сухопутные, морские и воздушные границы после военного переворота

Фото: Tsgt Brian Kimball/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военные, которые пришли к власти в Габоне, объявили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ, которые ранее были закрыты после переворота в стране, сообщает Gabon 24. При этом на территории республики продолжает действовать комендантский час.

«Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов» (CTRI) принял решение с немедленным вступлением в силу об открытии сухопутных, морских и воздушных границ начиная с субботы, 2 сентября 2023 года, — говорится в заявлении.

Прибывающим на территорию страны или желающим покинуть республику разрешается передвигаться при предъявлении проездного документа.

Ранее военнослужащие ВС Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом, отменить результаты президентских выборов и распустить институты власти. По сообщениям французских СМИ, в настоящее время на улицах Либревиля слышны выстрелы. В стране введен комендантский час, доступ к интернету заблокирован. Генерал Брис Олиги Нгема был назначен президентом Габона на переходный период.

Политолог Александр Асафов заявил, что Франция неспособна развернуть масштабную группировку для возвращения влияния в африканских странах. По его мнению, шанс Франции может быть только в создании широкой коалиции, в одиночку страна не способна аккумулировать серьезные силы.