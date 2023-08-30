Военные объявили о перевороте в Габоне Военные Габона объявили о роспуске институтов власти после выборов президента

Фото: David Honl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Али Бонго Ондимба

Солдаты и офицеры Вооруженных сил Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом после выборов президента страны, сообщает информационное агентство AFP. По его данным, военные выступили в эфире государственного телевидения и заявили, что распускают институты власти.

Габонские солдаты объявляют по телевидению об отмене выборов и роспуске институтов, — говорится в сообщении.

На прошедших в стране выборах победу одержал действующий президент страны Али Бонго Ондимба. Он набрал около 64% голосов избирателей. Однако военные недовольны такими результатами. По сообщениям французских СМИ, в настоящее время на улицах столицы страны Либревиля слышны выстрелы. В стране введен комендатский час, доступ к интернету заблокирован.

В конце июля военные Нигера объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и ввели на территории государства комендатский час. Все государственные учреждения временно прекратили свою работу. Позднее в стране было сформировано новое правительство, соответствующий указ подписал лидер мятежников, председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани. В состав нового кабинета вошел 21 министр.