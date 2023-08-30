Мятежники в Габоне назначили президента на переходный период

Генерал Брис Олиги Нгема назначен президентом Габона на переходный период, передает Reuters со ссылкой на заявления габонских военных. Как уточнил представитель мятежников, его выбрали единогласно на специальном совещании.

После сегодняшнего совещания, на котором присутствовали все командующие и начальник Генштаба, генерал Олиги Нгема Брис был единогласно назначен президентом на переходный период, — заявил представитель мятежников.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом, отменить результаты президентских выборов и распустить институты власти. По сообщениям французских СМИ, в настоящее время на улицах Либревиля слышны выстрелы. В стране введен комендантский час, доступ к интернету заблокирован.

На прошедших в Габоне выборах победу одержал действующий глава государства Али Бонго Ондимба. Его переизбрание на пост главы государства поддержали около 64% избирателей. Однако военные недовольны результатами голосования.

Также сообщалось, что Ондимбу поместили под домашний арест. Мятежники сообщили, что один из сыновей главы государства арестован за государственную измену.