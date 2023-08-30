Президента Габона отправили под домашний арест

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Президента Габона Али бен Бонго Ондимба поместили под домашний арест, сообщило агентство AFP со ссылкой на военных, захвативших власть в африканской стране. Также мятежники сообщили, что один из сыновей главы государства арестован за государственную измену.

Президент Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей, — говорится в коммюнике военных.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом, отменить результаты президентских выборов и распустить институты власти. По сообщениям французских СМИ, в настоящее время на улицах Либревиля слышны выстрелы. В стране введен комендантский час, доступ к интернету заблокирован.

На прошедших в Габоне выборах одержал победу действующий глава государства Али Бонго Ондимба. Его переизбрание на пост главы государства поддержали около 64% избирателей. Однако военные недовольны результатами голосования.

В конце июля военные Нигера объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и ввели на территории государства комендантский час. Все государственные учреждения временно прекратили свою работу. Позднее в стране было сформировано новое правительство.